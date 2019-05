PVDA’er met hoge score ziet af van parlementszitje

Ahmad Haagiloee, die vanop de 53e plaats op de Franstalige PVDA-lijst met 2.892 voorkeurstemmen verkozen werd in het Brussels Parlement, neemt zijn zitje niet op. Dat schrijft Bruzz en wordt door de Brusselse PVDA-voorzitter Dirk De Block aan Belga bevestigd. Eerste opvolger en Molenbeeks gemeenteraadslid Luc Vancauwenberge (2.224 voorkeursstemmen) neemt zijn plek in. “Ik wilde enkel de PVDA-lijst steunen, maar heb zelf geen politieke ambitie”, legt hij uit aan Bruzz.

De PVDA haalde zondag niet minder dan 11 zitjes binnen in het Brussels Parlement, tien op de Franstalige lijst en één op de Nederlandstalige lijst. Toch zullen ze niet samen in één fractie kunnen zetelen, omdat in het Brussels Parlement formeel geen fracties over de taalgroepen heen kunnen gevormd worden. Ook Ecolo en Groen hebben in tegenstelling tot in Kamer of Senaat geen gezamenlijke fractie.

Haagiloee is de enige verkozen PVDA’er die zijn zitje niet opneemt, is bij de partij te horen. Eerder bleek dat bij Vlaams Belang twee verkozenen aan hun mandaat verzaken.