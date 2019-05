Eerste dodelijke verkeersongeval met elektrische step in Zweden

Een 27-jarige man is met zijn elektrische step verongelukt in de Zweedse stad Helsingborg. De e-steprijder botste op een personenwagen op een kruispunt, zo meldt de politiewoordvoerder van Helsinborg vrijdag aan DPA.

Het gaat om het eerste dodelijke verkeersongeval met een e-step in het Scandinavische land. Dergelijke e-steps rijden ook daar steeds meer rond in grote steden. Vaak gaat het om deelsteps die gehuurd worden. Ook in ons land is er al een persoon overleden naar een ongeval met zo’n step.

LEES OOK. Spoedartsen waarschuwen na eerste dode met elektrische step: “Een putje in de weg en je riskeert over het stuur van je step te vliegen”

Nog maar vorige woensdag hadden artsen van een ziekenhuis in Hamburg een oproep gelanceerd naar mensen die met een elektrische step rijden om een helm te dragen. Het risico op een zwaar ongeval met een elektrische step is “zeer groot”.