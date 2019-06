Ikea verkoopt iconische woonkamers van ‘The Simpsons’, ‘Friends’ en ‘Stranger Things’

Altijd al in huiskamer willen wonen zoals die van Monica uit ‘Friends’? Dan is er goed nieuws: Ikea heeft een aantal van de meest herkenbare ruimtes uit de televisiegeschiedenis tot leven gewekt. Dat deed de Zweedse meubelketen naar aanleiding van hun nieuwe Real Life-collectie.

Friends

Het hoeft niet te verbazen dat de zogenaamde ‘Kamer voor vrienden’ geïnspireerd is op de serie die om de legendarische groep van zes vrienden uit New York draait: ‘Friends’. Ikea maakte een kopie van de woonkamer van Monica Geller, inclusief gelijkaardige kussens, plaids en tapijt. “Mix en match stijlen, gooi er kleur bij, zorg voor comfort. En geniet van je meest favoriete personen op aarde”, zo schrijft de meubelgigant over de ‘Friends’-ruimte.

The Simpsons

“De ‘Kamer voor familie’ is er een om samen tv te kijken, maar ook om plezier te hebben.” En dus was er geen woonkamer geschikter dan die van de populaire animatieserie ‘The Simpsons’. Een bruine sofa, een kleurrijk rond tapijt, een paars bijzetkastje en een eenvoudig fotokader: voor een schappelijk bedrag (alles samen 650 euro) lijkt het alsof Marge en Homer het bij u thuis voor het zeggen hebben. Haal ook een pot verf boven, want een roze accentmuur maakt het totaalplaatje af.

Stranger Things

Ook Netflix-serie ‘Stranger Things’ mag niet ontbreken in de Real Life-collectie. In het sciencefiction-horror verhaal communiceert Will via mysterieuze krachten én de LED-lampjes in de woonkamer met moeder Joyce (vertolkt door Winona Ryder), maar toegeven: die gekleurde lichtjes brengen naast spanning ook heel wat gezelligheid in huis. ‘Stranger Things’ speelt zich bovendien af in de jaren tachtig en ook dat is aan het decor te zien: bloemenprint op het behang, grote fauteuils en een klassieke tafellamp vullen de kleurrijke ruimte.

Niet in België (of toch?)

Voorlopig is de volledige namaak-serie enkel verkrijgbaar in de Verenigde Arabische Emiraten, maar wie goed kijkt herkent heel wat elementen die ook in de winkels in ons land worden verkocht.

Foto: Ikea

Foto: Ikea