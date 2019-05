Na soap rond bouw van nieuwe casino: Middelkerke lanceert in juni aanbesteding voor bouw casino

Middelkerke - De gemeente Middelkerke lanceert op 16 juni, na goedkeuring van de gemeenteraad, een aanbesteding voor het nieuwe casino. Dat meldt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).

In maart liet de gemeente Middelkerke de geplande bouw van het casino stopzetten, na gebreken bij de uitvoering en de vergunning van het project. Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker was in de voorbije legislatuur al kritisch tegenover de gunningsprocedure, die uiteindelijk werd toegekend aan de Groep Willemen.

Dedecker kondigt nu aan dat de nieuwe aanbesteding gelanceerd wordt op 16 juni, na goedkeuring van de gemeenteraad. Er kunnen dan tot september projecten ingediend worden. “De bouw van het casino zou uiteindelijk volgend jaar moeten starten”, zegt de burgemeester. De site wordt in afwachting van het project omgevormd tot een evenementenplein.