TRANSFERGERUCHTEN. Tottenham mikt op vier versterkingen, Solskjaer gaat met grove borstel door selectie

Op de finale van de Champions League na zit het voetbalseizoen erop. De Europese topclubs maken dan ook werk van hun transferdossiers. Zo zou Ole Gunnar Solskjaer grote kuis houden in de selectie van Manchester United, heeft Tottenham zijn shortlist klaar en moet Matthijs De Ligt een belangrijke knoop doorhakken. Een overzicht van de transgeruchten van de dag.

LEES OOK.Eden Hazard allicht pas na de interland-periode van Real Madrid

Het is al van januari 2018 geleden dat Tottenham nog eens een speler aantrok. Toen plukte het de Braziliaanse aanvaller Lucas Moura - de hattrickheld tegen Ajax - weg bij PSG. Anderhalf jaar en twee transferperiodes later willen de Spurs zich opnieuw roeren. De Champions League-finalist heeft eindelijk zijn intrek genomen in zijn spiksplinternieuwe voetbaltempel, de focus kan weer naar het versterken van de kern. Volgens de London Evening Standard hebben ze in Noord-Londen een shortlist klaar met vier namen. Dat zijn die van Giovani Lo Celso ( Betis), Ryan Sessegnon (Fulham), Tanguy Ndombele (Lyon) en Jack Clarke (Leeds).

Een duur lijstje, want aan Lo Celso alleen al hangt een afkoopclausule van 100 miljoen euro. De 23-jarige Argentijn werd dit seizoen door PSG uitgeleend aan Betis, dat de aankoopclausule van 22 miljoen euro maar al te graag lichtte na 16 goals en 6 doelpunten. Tottenham hoopt de prijs een flink stuk naar beneden te krijgen, maar Betis is niet al te happig om veel toegevingen te doen. Ook Tanguy Ndombele is een dure jongen, de Fransman zou Lyon 70 miljoen euro moeten opbrengen. Ook Manchester United, Manchester City en PSG zouden hun oog hebben laten vallen op Ndombele.

Lo Celso schitterde onlangs nog tegen Real Madrid. Foto: AP

Dan lijkt linkerflankspeler Ryan Sessegnon een meer haalbare kaart. Vorige zomer verkoos hij te blijven bij Fulham, maar die club degradeerde na één seizoen alweer. Sessegnon mikt dan ook op een toptransfer en zou Tottenham verkiezen boven Man United. Fulham hoopt nog dik 40 miljoen euro te vangen, de Spurs denken eerder aan een bedrag rond de 30 miljoen. Voor Leeds-speler Clarke zou de Champions League-finalist al een bod hebben gedaan van circa 11 miljoen euro, Leeds wil echter meer.

Grote kuis op Old Trafford

Manchester United, de naam is al gevallen. Na andermaal een teleurstellend seizoen en het missen van Champions League-voebal, wil de club uithalen op de transfermarkt. Daarom moet de huidige kern opgekuist worden en volgens de Daily Mail wil Solskjaer dat wel heel grondig doen. Zo kreeg Romelu Lukaku te horen dat hij mag beschikken mits een bod van 85 miljoen euro, Inter - waar Antonio Conte werd aangesteld - heeft interesse. Naast Lukaku zouden The Red Devils echter nog 13 (!) spelers willen lozen, aldus de tabloid. Dat zijn Alexis Sanchez, Matteo Darmian, James Wilson, Regan Poole, Matty Willock, DJ Buffonge, Zak Dearnley , Callum Whelan, Tom Sang, Tyrell Warren, Millen Baars, Matty Olosunde, Juan Mata. Een stevig lijstje dus, en daar komen nog eens de geruchten over Paul Pogba en David De Gea bij. De twee genieten interesse van respectievelijk Real Madrid en PSG, maar het is niet zeker om United hen wil laten gaan.

LEES OOK (N+). Negen doelpunten in één match op WK U20: maak kennis met “de nieuwe Lukaku” van 5 miljoen euro, die nu al gelinkt wordt aan Man United

The Mancunians willen hun defensie verder versterken met ene Matthijs de Ligt. De aanvoerder van Ajax geniet echter interesse van de volledige Europese top, met Barcelona op kop. Geruchten doen zelfs al de ronde dat De Ligt een mondeling akkoord zou hebben met de Catalanen, waar hij huidig ploegmaat Frenkie de Jong zou tegenkomen. Maar United heeft de hoop niet opgegeven en blijft doorduwen voor de centrale verdediger, weet The Telegraph. De Ligt zou in de komende dagen de knoop willen doorhakken.

De Ligt: Man United, Barcelona of toch nog een andere club? Foto: AP

Een andere naam die circuleert is die van Bayern-verdediger Jerome Boateng (al zou PSG in polepositie liggen) én die van Toby Alderweireld. Hoewel de Rode Duivel verklaarde dat hij zich volgend seizoen gewoon bij Tottenham ziet voetballen, hopen ze hem bij The Red Devils toch te kunnen verleiden, meldt The Sun. Met een afkoopclausule van 25 miljoen euro is hij dan ook een koopje. Volgende zomer zou hij zelfs gratis een transfer kunnen maken. Voor de rechtsbackpositie mikt Solskjaer dan weer op Reece James, een jeugdproduct van Chelsea die 20 miljoen euro moet kosten.

100 miljoen voor Joao Felix?

Een van de verwachte transfersaga’s van komende zomer is die van Portugees supertalent Joao Felix. De amper 19-jarige middenvelder voetbalde zich als een komeet naar de top bij Benfica en wordt nu het hof gemaakt door Manchester City, dat wel grof geld veil zal moeten hebben. De Portugezen vragen namelijk minstens 100 miljoen euro voor hun goudhaantje. Mogelijk haalt City dat geld bij Bayern München, dat een bod van meer dan 70 miljoen euro op Leroy Sane zag afgewezen worden. The Citizens zijn niet al te happig om de Duitse winger van de hand te doen en vragen daarom zeker 90 miljoen euro.

Joao Felix, superster in wording. Foto: REUTERS

Bayern ziet op zijn beurt alvast James Rodriguez vertrekken, want diens tweejarige uitleenbeurt is afgelopen. De Colombiaan keert in principe terug naar Real Madrid, maar daar wordt niet op hem gerekend. Carlo Ancelotti, die de aanvallende middenvelder onder zijn hoede had bij De Koninklijke, wil hem graag naar Napoli halen, meldt Marca. Real hoopt echter op een aanbieding uit de Premier League, waar meer geld voorhanden is.

Rodriguez won dit jaar nog de dubbel met Bayern. Foto: Photo News

In Spanje is men vooral in de ban van de nieuwe bestemming van Antoine Griezmann. De Franse aanvaller heeft aangekondigd Atlético Madrid te zullen verlaten en de verwachting is dat Barcelona zijn nieuwe club wordt. Radiostation Cadena Ser meent zelfs te weten dat Griezmann al in maart zijn woord gaf aan de Catalanen. In juli zakt de clausule van de aanvaller van 200 miljoen euro naar 120 miljoen, Barça wacht dan ook af om alles in een stroomversnelling te brengen.

Aan inkomende zijde bij los colchoneros weerklinkt de naam van Marcos Alonso. De linksback van Chelsea zit de laatste tijd meer op de bank dan hem lief is en wil volgens Marca graag ingaan op het aanbod van Atlético. Enig struikelblok kan het transferverbod van The Blues zijn, waardoor ze geen vervanger kunnen halen.