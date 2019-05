Miljonairskoppel neemt juridische stappen tegen familie van Ivana Smit: “Wij zijn onschuldig, nu is het genoeg”

Alexander en Luna Johsnon, de Amerikanen die mogelijk betrokken waren bij de dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit, gaan juridische stappen nemen tegen de familie Smit. Ze zijn het getreiter naar eigen zeggen meer dan beu. “We zijn onschuldig, maar liggen al anderhalf jaar onder vuur door een lastercampagne. Nu is het genoeg”, zeggen ze bij het AD.

Alexander en Luna Johnson zijn in alle stilte uit Maleisië vertrokken, om te stranden in Miami op zoek naar een lieven. Alexander werkt nu thuis. Hij runt vanuit zijn appartement een bitcoin-bedrijfje. De druppel die het koppel deed vluchten was een anoniem telefoontje. Nadat bekend raakte dat het koppel gegoed was, dreigde een persoon ermee hun 6-jarige dochter te ontvoeren. “We voelden ons onveilig en konden niet meer vrijuit leven”, zegt Luna aan de The Daily Mail. “Het kan me geen shit meer schelen wat de mensen denken”, zegt Alexander aan de Britse Tabloid. “We zijn volledig murw. We hebben dit al anderhalf jaar moeten verdragen. We zijn alles kwijt en het kan me niet meer schelen.”

De familie van het overleden model blijft erbij dat het koppel betrokken was bij de dood van Ivana. Het 18-jarige model werd dood aangetroffen onderaan hun balkon op de 20ste verdieping. Het koppel heeft steeds volhard dat het om een ongeluk ging. Ze zeggen dat ze lagen te slapen op het moment van de feiten en dat ze niets gemerkt hebben van haar val. Ivana was naakt en in haar bloed werden sporen van alcohol en drugs gevonden. De familie van Ivana is ervan overtuigd dat de Johnsons haar van het balkon gooiden nadat ze overleden was aan een overdosis. Alex en Luna zeggen dat hier geen enkel bewijs van is en dienden een klacht in voor smaad. “De familie Smit heeft met de dood van Ivana een onvoorstelbaar groot verlies geleden. Een procedure tegen hen is het laatste wat wij willen, maar welke keuze hebben we nog dan naar de rechter te stappen als dit zo doorgaat? Ze willen dat heel de wereld ons aanvalt”, klinkt het in het AD.

De oom van Ivana, die optreedt als woordvoerder van de familie, zegt niet onder de indruk te zijn. De familie Smit zal zich de mond niet laten snoeren. “Het zal alleen onze vastberadenheid meer brandstof geven.”

In een interview met The Daily Mail klinkt een gelijkaardig verhaal. Luna en Alex geven toe dat ze seks hadden met het 18-jarige model. “Ivana was een vriendin en we hebben beiden betrekkingen gehad met haar”, zegt ze. “Ze kwam die avond vrijwillig met ons mee. Ik wou dat ik meer tijd met haar gehad, nu ben ik een vriendin kwijt.” Alex voegt toe dat ze eerder al “genoten van het gezelschap van verschillende vrouwen”. Ook vertelt het koppel over hun losbandige levensstijl. Zo vertelt Alexander dat hij en zijn vrouw vroeger veel uitgingen en geregeld drugs namen. Sinds de geboorte van hun dochter zeiden ze het nachtleven grotendeels vaarwel en bleven de uitspatting beperkt tot “af en toe”. De fatale avond met Ivana, was zo’n “af en toe”-moment. Nu leiden ze een sober en teruggetrokken leven. Buiten een handjevol vrienden in Miami, hebben ze weinig contact met de buitenwereld.