Britse zanger Elton John houdt vurig pleidooi tegen Brexit tijdens afscheidstournee: “Ik ben geen achterlijke koloniale idioot”

De Britse popster Elton John heeft woensdag tijdens een concert in de Italiaanse stad Verona zijn ergernis geuit over de Brexit. Ook tijdens zijn passage in ons land haalde hij fel uit. “Ik schaam me diep”, klonk het toen.

“Ik ben politici zo beu, en dan vooral de Britse politici. Ik ben de Brexit beu. Ik ben Europeaan. Ik ben geen achterlijke, koloniale, imperialistische, Engelse idioot”, zei de 72-jarige op het concert, tijdens zijn laatste wereldtournee. “Ik schaam mij voor wat mijn land heeft gedaan. Het scheurt mensen uit elkaar.”

Elton John heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over de Britse exit uit de Europese Unie. Ook in ons land haalde hij uit naar de Britse politici die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de Brexit. In 2018 haalde hij meermaals aan dat het Britse volk niet de volledige waarheid over de Brexit te horen kreeg.