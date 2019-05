Red Flame Tessa Wullaert steunt Special Olympics: "Dit zijn écht wel atleten hoor"

Sint-Niklaas / Beveren-Waas -

Sinds woensdag 29 mei vindt vier dagen lang de 37ste editie plaats van de Special Olympics in Beveren en Sint-Niklaas. Dit jaar is er bovendien nog meer reden tot feest: het grootste sportevenement voor atleten met een verstandelijke beperking bestaat namelijk veertig jaar. In twintig verschillende sporten mogen de ruim 3.400 atleten het beste van zichzelf geven. Ook Red Flame Tessa Wullaert tekende present, zij kwam de opbrengst van haar kledingmerk 'Topwijf' overhandigen om de atleten te steunen.