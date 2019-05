Verkocht Club Brugge in 1993 zijn Champions League-wedstrijd tegen Marseille? “De Belgen zullen ons geen last bezorgen”

De allereerste editie van de Champions League in 1993 werd gewonnen door Olympique Marseille. Maar aan die zege, toen onder leiding van trainer Raymond Goethals, zit blijkbaar een geurtje.

Dat blijkt althans uit een nieuw boek dat vanaf zaterdag te koop zal zijn. Cornel Dinu, een Roemeense ex-voetballer en voormalig bondscoach van zijn land, doet daarin uit de doeken dat Marseille-voorzitter Bernard Tapie hem destijds vroeg om de scheidsrechter van de wedstrijd tegen Club Brugge om te kopen. Dat was toen de Roemeen Ion Craciunescu.

“Ik wil dat hij geen gele kaart geeft aan Basile Boli”, zou de Fransman gezegd hebben volgens Dinu. “Als hij gesanctioneerd wordt, is hij geschorst voor de finale tegen Milan. Daarvoor zal de scheidsrechter 20.000 dollar krijgen.”

Voor de wedstrijd In Brugge, die toen de laatste van de groepsfase was, zou Tapie aan de Roemeen zelfs het volgende gezegd hebben: “Cornel, ik ga morgen zonder problemen winnen. Ik veronderstel dat je weet dat Goethals afkomstig is van Brugge. Dankzij hem heb ik alle mogelijke maatregelen genomen zodat de Belgen ons geen last zullen bezorgen. We gaan makkelijk winnen. Op dit moment wacht Goethals op mij want hij heeft geld nodig voor zijn missie.”

Marseille won die wedstrijd in Brugge met 0-1 dankzij een vroeg doelpunt van Alen Boksic. L’OM won de groep met 9 punten, voor de Glasgow Rangers met acht en Club met vijf. Als de Schotten thuis hadden gewonnen van CSKA Moskou hadden zij in de finale gestaan tegen Milan. Marseille won die finale met 1-0 dankzij een doelpunt van, jawel, Basile Boli.

Foto: EPA

“Leugens!”

Tapie ontkent de aantijgingen die Dinu deed bij het Franse Médiapart. Hij dreigt met juridische stappen. “Marseille won zijn wedstrijden toen omdat het samen met Milan de beste ploeg van Europa was”, reageerde de Fransman gepikeerd. “Deze meneer legt best bewijzen voor over de zaken die hij hier aanhaalt. Voor een rechtbank zal blijken dat dit leugens zijn.”

Tapie werd in 1993 overigens veroordeeld voor matchfixing. Marseille zou spelers van Valenciennes toen betaald hebben om hun onderlinge competitiewedstrijd te verliezen. Daardoor zou de club de Franse titel pakken en het rustiger aan kunnen doen voor de finale van de Champions League zes dagen later. Marseille werd daarvoor gestraft en degradeerde naar de tweede klasse. Tapie zat uiteindelijk zeven maanden in de gevangenis.