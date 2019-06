VIDEO. Sergio daagt klanten uit, maar bijt in het stof

Sergio (links) had drie uitdagers. Zij moesten in een halfuur zoveel mogelijk hamburgers eten. Foto: vkk

Wevelgem - Marijn Plaisier heet hij en hij is voor één jaar burgerkoning in Wevelgem. Zaakvoerder van de Burgermeester Arie Maillard had een challenge opgezet met special guest Sergio.

Met zijn drieën waren ze, de uitdagers van Sergio. Opdracht was in een half uur zoveel mogelijk hamburgers verorberen bij de Burgermeester in de Brugstraat in Wevelgem. Naast Emiel Defrancq waren er Jordy Depla en Marijn Plaisier.

“Sergio is een vriend en wou de uitdaging aangaan”, zegt zaakvoerder Arie Maillard. “We stippelden een datum uit waarop hij zich kon vrijmaken. Hij eet geen sla dus mochten we die niet tussen de burgers leggen.”

Sergio steekt een hamburger in Wevelgem - video: Kris Vanhee. Video: Het Nieuwsblad

Plaisier had een aparte techniek. Hij haalde het vlees uit het broodje en at dat nadien op. Hij speelde zeven hamburgers naar binnen. Bij een voorsprong van twee pauzeerde hij even. Toen Emiel voor zijn vijfde ging, deed hij verder. De rest kon niet meer. De Lendeledenaar is nu voor een jaar Burgerkoning in Wevelgem.

Sergio had gezegd een massa van dertig hamburgers naar binnen te werken maar na drie burgers hield hij het voor bekeken.

“De sfeer was top”, zegt Maillard. “We spraken af dat Marijn volgend jaar zijn kroon verdedigt, wellicht op woensdag, de vooravond van het lange weekend en niet meer op vrijdag. Ik vind wel een andere vedette om mee de uitdaging aan te gaan. Het mag er in het leven al eens minder ernstig aan toegaan. Zeker na dergelijke politieke week. We zijn nu vijf maanden bezig, en we zijn echt vertrokken.”