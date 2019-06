Ongeduldige bestuurders rijden massaal over het fietspad om vrachtwagens te ontwijken: “Moet er eerst een slachtoffer vallen?”

Deinze - Moet er eerst een slachtoffer vallen? Dat vragen de omwonenden van het kruispunt op de Gaversesteenweg (N35) en Volhardingslaan zich af. Dagelijks zien ze immers dat tientallen voertuigen het fietspad oprijden om stilstaande vrachtwagens te ontwijken.

Fernand is één van de buurtbewoners en hij kon in enkele minuten tijd een groot aantal overtredingen vaststellen. “Fietsers die richting Deinze fietsen, moeten af en toe hard in de remmen gaan om niet tegen de auto’s te botsen, die plots op het fietspad rijden om rechtdoor te kunnen”, zegt Fernand. “De weg is daar te smal om vrachtwagens die de Volhardingslaan willen indraaien de nodige ruimte te geven. In plaats van even te wachten, wippen een aantal chauffeurs het fietspad op om de vrachtwagens in te halen. Daar lopen ook veel voetgangers die zich naar het winkelcentrum Driespoort begeven.”

Tegenliggers

Het kruispunt is niet onbesproken. Onlangs protesteerde de Fietsersbond nog voor een betere en alternatieve regeling aan de verkeerslichten. “Deze verkeerssituatie bevindt zich enkele meters voor dat kruispunt”, zegt Fernand verder. “Het indraaien naar links is nu geregeld door groene pijlen, maar wanneer een vrachtwagen vanuit de Volhardingslaan naar de E17 wil rijden, dan staat die neus aan neus met de tegenligger. Daarom wijken ze uit, waardoor personenwagens die rechtdoor willen, moeten wachten. Maar velen hebben daar het geduld niet voor. Ik weet dat er naar duurzame alternatieven wordt uitgekeken en dat reeds werd geïnvesteerd in de aankoop van twee woningen om ruimte te creëren voor het kruispunt maar dat blijkt onvoldoende te zijn. Het gaat hier over een gewestweg, dus ik hoop dat Wegen en Verkeer en het Vlaams Gewest hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Anderzijds zou politiecontrole hier niet misstaan.”