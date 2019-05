Van cultheld bij Lokeren en man van 5 miljoen tot clubhopper: Aristide Bancé vindt 22ste club uit carrière en haalt zelfs BBC-website

Hij is intussen 34 jaar, maar aan stoppen lijkt Aristide Bancé nog niet te denken. De Burkinees heeft namelijk een contract getekend bij het Horoya FC, een club uit Guinee. Intussen zit de spits die ooit furore maakte bij Lokeren aan 22 clubs in zijn carrière.

Niemand kende Bancé toen Lokeren de spits van 1m93 met de geblondeerde haren in 2003 naar België haalde. Met een vrije transfer van Santos FC Ouagadougou uit Burkina Faso. Drie jaar en 29 doelpunten in 84 wedstrijden later verkochten de Waaslanders de spits aan het Oekraïense Metalurh Donetsk. Voor 1,5 miljoen euro. Een stevige winst dus voor Lokeren.

Bancé zou amper twaalf keer spelen voor Donetsk, dat in 2015 failliet ging. De club verhuurde de Burkinees, die uiteindelijk 22 keer zou scoren in 73 interlands, in 2007 aan het toenmalige Germinal Beerschot. Bancè kon zijn ‘magie’ van bij Lokeren niet herhalen bij de Kielse Ratten en werd na nul goals in de winter alweer teruggestuurd. Daarna volgden uitleenbeurten aan Kickers Offenbach en Mainz, dat Bancé in 2008 overnam voor 750.000 euro.

Foto: WAS

Man van 5 miljoen

Een geniale zet, zo bleek. Want in twee seizoenen bij de Duitse club scoorde Bancé 28 keer in 67 optredens, waarvan tien keer in de Bundesliga. Het overtuigde het steenrijke Al-Ahli om 5 miljoen euro op tafel te leggen voor de Burkinees. En toen stokte de motor… Sinds zijn transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten in 2010 scoorde Bancé nog amper 23 keer voor twaalf ploegen.

Het grote voordeel: Bancé zag heel wat van de wereld. Hij passeerde sindsdien namelijk in Qatar, Turkije, Finland, Kazachstan, Zuid-Afrika, Letland, Egypte en nu dus Guinee. Een wereldreis die ze zelfs bij de BBC zo indrukwekkend vonden dat men er een online artikel aan wijdde.

Cult hero Aristide Bancé joined a club in Guinea this week.



So his club career has now taken him to:

Ivory Coast

Burkina Faso

Belgium

Ukraine

Holland

Germany

UAE

Qatar

Turkey

Germany again

Finland

Kazakhstan

South Africa

Latvia

I.Coast again

Egypt

Burkina Faso again

& Guinea. pic.twitter.com/rHYZQUwIAi — John Bennett (@JohnBennettBBC) 29 mei 2019

“Uitdaging”

“Het is een uitdaging voor mij”, reageerde Bancé bij de Britse omroep. “Ik ken de club goed en ik volg ze al jaren. Ze zijn hier erg ambitieus. Het doet me deugd dat ik in Afrika kan blijven. Iedereen die dicht bij mij staat, adviseerde mij om naar Horoya FC te gaan. Ik ga mijn uiterste best doen om deze club naar een nog hoger niveau te brengen.”

“Je bent een speler die niet langer een introductie nodig heeft”, vulde voorzitter Soufiane Souare aan. “Je hebt nu een nieuwe familie. We zijn blij met je handtekening want we zijn een club met veel ambitie. Met jou ben ik er zeker van dat we onze doelen gaan bereiken.”