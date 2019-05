Slechtste beursmaand in tien jaar: hoe president Trump beleggers de daver op het lijf jaagt

“Sell in May and go away.” Wie de overbekende beurswijsheid dit jaar naast zich neerlegde, is er de voorbije maand bekaaid van afgekomen. De Brusselse sterindex Bel-20 verloor liefst 8,5 procent, het grootste verlies in 10 jaar tijd. Vooral met dank aan Donald Trump. De Amerikaanse president is al weken aan het armworstelen met de Chinezen. Vrijdag deed hij er doodleuk nog een schepje bovenop: nu hebben ook de Mexicanen importheffingen aan hun been. Beleggers vrezen dat de economie afstevent op een recessie.