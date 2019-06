Een zware uitslaande brand verwoestte vrijdagochtend een woning langs de Pennestraat. De bewoonster was op het ogenblik van de brand niet thuis. Haar woning brandde volledig uit.

