Theo Francken en Jan Jambon voeren federale onderhandelingen voor N-VA

Theo Francken en Jan Jambon gaan samen voor de N-VA de federale regeringsonderhandelingen voeren. Dat zegt hij in een interview met Het Nieuwsblad. Het is meteen het bewijs dat Francken na zijn uitstekend resultaat van vorige zondag weer tot de absolute partijtop behoort.

N-VA-voorzitter Bart De Wever voert momenteel met andere partijen gesprekken om een Vlaamse regering te vormen. Zijn PS-evenknie Elio Di Rupo doet hetzelfde langs Franstalige kant. Het is een van de redenen waarom koning Filip niet één van hen, maar een ander duo - Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) - het pad opstuurde om de weg te effenen voor een federale regering.

LEES OOK. Wat zijn de informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) van plan? (+)

Maar door de rol van De Wever kan die moeilijk ook nog eens federaal aan de slag gaan. Dat de kandidaat-premier Jan Jambon de taak op zich zou nemen lag volledig in de lijn van de verwachtingen. Hij gaat dat nu samen met Theo Francken doen. “Jan en ik gaan nu de federale gesprekken voeren. Als wij een uitnodiging krijgen, dan zullen wij met ons twee gaan en goed luisteren,” zegt Francken daarover in een interview met onze krant.

LEES OOK. Hij komt nooit in beeld, maar deze man moet koning Filip door het mijnenveld van de regeringsvorming loodsen (+)

Theo Francken lijkt zo weer helemaal tot de partijtop te behoren. Hij zette afgelopen zondag in zijn Vlaams-Brabant een uitstekende score neer. Terwijl zo goed als al zijn partijgenoten flink van hun pluimen lieten, verloor hij niets en haalde hij bijna evenveel voorkeurstemmen binnen dan Maggie De Block (Open VLD), Koen Geens (CD&V) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) samen.

Francken en Jambon hebben dus nog geen afspraak met Vande Lanotte en Reynders, maar als ze gaan, gaan ze zeker het confederalisme op tafel leggen, verzekert de Lubbekenaar. “Als je een antwoord wil bieden op de problemen van de mensen, moet je ook iets doen aan de staatsstructuur, want die is op,” zegt hij. Francken denkt dat niet alleen Vlaams Belang daar achter staat, maar dat ook CD&V en Open VLD er mogelijk iets kunnen in zien. En aan de Franstaligen moet het concept goed worden uitgelegd. “Het is niet de splitsing van België. De koning blijft bestaan, de driekleur blijft bestaan, les bières et les pralines et le chocolat belges blijven bestaan. Zelfs de Rode Duivels blijven bestaan. Want dan wordt meteen de emotionele toer opgegaan. Dit is geen splitsing, maar een doorgedreven, verdere autonomie van de deelstaten.”, benadrukt de N-VA’er.