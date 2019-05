Algerijnse verdachte aanslag Lyon heeft bekentenissen afgelegd en is aangehouden

De man die bekentenissen heeft afgelegd in verband met de explosie van vorige vrijdag in Lyon is in verdenking gesteld en opgesloten, zo heeft het parket van Parijs vrijdag bekendgemaakt.

Mohamed Hichem Medjoub, een 24-jarige Algerijn, werd maandag opgepakt en vastgezet in het belang van het onderzoek. Woensdagavond raakte bekend dat de man bekentenissen had afgelegd, en donderdag bleek dat hij heeft verklaard trouw te hebben gezworen aan terreurorganisatie ISIS.

De dader had een zak met TATP-springstof voor een bakkerij in hartje Lyon neergezet en was daarna per fiets langs dezelfde weg teruggekeerd als hij was gekomen. Bij de aanslag vielen geen doden, twaalf mensen raakten gewond.