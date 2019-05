Topsporters doen oproep om duurzamer te sporten: “Gooi toch niet zoveel flesjes weg”

Sportevenementen en -clubs moeten duurzamer worden. Topsporters als Victor Campenaerts, Fanny Lecluyse en Bart Swings ondertekenden een oproep van atlete Charlotte Dewilde en duurzaamheidsexpert Wouter Florizoone. “Wegwerpflesjes, goodiebags en verpakkingen creëren een heuse vuilnisbelt. Dat moet en kan veel beter.”

Het is helaas nog altijd een typisch zicht na een loopevenement als de 10 Miles in Antwerpen, of recent nog de 20 Kilometer van Brussel: honderdduizenden plastic flesjes langs de kant van de weg. Vanaf volgend jaar moet dat verleden tijd zijn: dan wordt wegwerpplastiek op evenementen – sportwedstrijden, maar ook muziekfestivals – verboden. Vlaanderen verbiedt om drank te serveren in bekers of flessen die maar één keer gebruikt worden, tenzij de organisator kan garanderen dat 90 procent van het plastiek gescheiden opgehaald wordt. Maar die norm ligt zo hoog dat quasi geen enkel evenement hieraan zal voldoen.

Victor Campenaerts

Duurzamer sporten: het kan wel degelijk. Dat vinden alvast een 14-tal sporters, onder wie wielrenner Victor Campenaerts, diens vriendin, zwemster Fanny Lecluyse, schaatser Bart Swings en langeafstandsloopster Louise Carton. Zij tekenden de oproep van Charlotte Dewilde en Wouter Florizoone aan de toekomstige ministers van Leefmilieu en Sport om de handen in elkaar te slaan voor een schonere sport, niet alleen op het vlak van afval, maar ook bijvoorbeeld mobiliteit.

“Dankzij de maatregel van de Vlaamse regering worden organisatoren verplicht om op zoek te gaan naar alternatieven”, zegt Wouter Florizoone. “Vaak doen ze het nu niet onder druk van sponsors, denk maar aan de honderdduizenden flesjes Spa die werden uitgedeeld tijdens de 20 kilometer van Brussel. Hoewel er maatregelen beloofd waren, spraken de beelden na afloop boekdelen. Maar ook goodiebags met allerlei merchandising van sponsors dragen bij tot de vuilnisbelt”, zegt Florizoone. “Oplossingen zijn er, ze kosten enkel meer geld en meer inspanningen. Maar dat weegt niet op tegen de maatschappelijke kost van al dat afval.”

Snacks zonder verpakking

De organisatie van de 20 Kilometer van Brussel zal zich deze zomer nog moeten buigen over een alternatieve waterbedeling. “Wij konden onze ecologische voetafdruk al verminderen”, zegt Carine Verstraeten. “Zo werden alle flesjes gerecycleerd en hebben we de deelnemers uitdrukkelijk gewezen op de ophaalzones waar de flesjes ingezameld werden”. Volgens de organisatie waren er ook meer vuilnisbakken én meer vrijwilligers om het afval in te zamelen.

Golazo, organisator van onder andere de Ten Miles, maakt zich sterk dat het een duurzame oplossing zal vinden. “Wij doen al heel veel om de duurzaamheid van onze evenementen te verbeteren. Zowel bij de 10 Miles als bij onze fietstochten staan er aan de start grote tanks met water en sportdrank, zodat de deelnemers hun eigen drinkbussen kunnen vullen. Bij de 10 Miles verdelen we water in kartonnen bekers en op de fietstochten geven wij snacks mee zonder verpakking”, zegt Gert Van Goolen. “Dat vergt allemaal een extra inspanning. En we rekenen ook op de deelnemers om mee te gaan in die mindset.” Toch zijn de evenementen niet volledig plasticvrij. “We doen al een hele inspanning, maar het kan nog beter. Voor de marathon bijvoorbeeld moeten we nog op zoek gaan naar vervanging voor de waterflessen, maar dat zal wel lukken.”