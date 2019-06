Van barakken met golfplaten tot luxewachthuisje: nieuwe bushokjes kosten 6.000 euro per stuk

Na de metalen, de betonnen en de glazen verschijnen de nieuwste stalen bushokjes langzaam in het straatbeeld. Met deze vandalismebestendige exemplaren hopen De Lijn en de gemeenten jaarlijks zo’n 100.000 euro te besparen op de herstelling van stukgeslagen glazen wanden. Want dat gebeurt helaas steeds vaker. In Scherpenheuvel bijvoorbeeld al meer dan 25 keer. Vlaanderen telt in totaal zo’n 11.000 bushokjes.