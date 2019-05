Waarom jongeren, net zoals Julie Van den Steen, ondanks een goeie job plots alles opgeven

Veel geleerd, veel gelachen, maar toch tijd voor iets anders. Zo nam Julie Van den Steen (26) woensdagochtend afscheid als sidekick van Peter Van de Veire op MNM. Wat “iets anders” dan precies is, dat is nog niet duidelijk. Sign of the times van een jobhoppende jeugd? “Jongeren weten dat ze heel lang zullen moeten werken en willen alles uitproberen. Maar daarna settelen ze zich wel.”