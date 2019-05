Luchtvaartsector beleeft turbulente tijden door handelsoorlog en dure kerosine

“De voorbije zes maanden waren heel moeilijk voor de luchtvaartmaatschappijen.” Dat zegt Alexandre de Juniac, topman van de IATA, de organisatie die ruim 290 luchtvaartmaatschappijen overkoepelt. Alleen al dit jaar gingen wereldwijd 13 bedrijven kopje-onder; dat zijn er even veel als in heel 2018.

Ondanks een stijgend aantal passagiers – vorig jaar nam een recordaantal van 4,588 miljard mensen het vliegtuig – verkeert de luchtvaartsector in een zone vol turbulentie. “Onze sector heeft de wind op kop”, zegt directeur-generaal Alexandre de Juniac, die zondag en maandag in Zuid-Korea de jaarvergadering voorzit van ’s werelds grootste luchtvaartkoepel. De topman heeft het dan over “de dalende internationale handel” als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog die vooral de vrachtluchtvaart treft en “de stijgende brandstofprijzen”, die alle maatschappijen op kosten jagen. In de wetenschap dat de brandstoffactuur na de personeelsuitgaven de grootste kostenpost vormt voor een vliegtuigmaatschappij, zijn de gevolgen groot: boekten alle IATA-leden in 2017 nog een gezamenlijke winst van 37,7 miljard dollar, dan was dat vorig jaar nog ‘maar’ 32,3 miljard dollar.

Klant brengt minder op

Al hebben de maatschappijen die winstdaling ook aan zichzelf te wijten. De onderlinge concurrentie is moordend. In de maand mei lag de prijs van een ticket gemiddeld 7 procent lager dan twee jaar geleden, zo stelt het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Hopper Consumer Travel. Een trend die nog wel even zal aanhouden, klinkt het. Eerder had ook Michael O’Leary van Ryanair al gezegd dat de gemiddelde prijs voor een kaartje bij de Ierse prijsvechter vorig jaar 37 euro bedroeg, zes procent minder dan het jaar voordien.

De luchtvaartmaatschappijen mogen aan boord dan al meer mensen verwelkomen, die brengen per kop minder op. Zo vervoerde Air France-KLM in het eerste kwartaal van dit jaar 3 procent meer passagiers maar hield het aan elke klant 1,9 procent minder over dan een jaar eerder.

Plafond in zicht?

En dat is niet de enige kopzorg van de luchtvaartbazen. De voorbije jaren zagen die de bezettingsgraad van hun vliegtuigen jaar na jaar stijgen: van gemiddeld 79,6 procent in 2013 naar 81,9 procent in 2018. Grosso modo blijft dus één zitje op vijf leeg. Maar voor dit jaar verwacht de IATA maar een stijging met 0,3 procentpunt.

Een gevolg van het overaanbod op de markt, klinkt het. Maar ook van de groeiende concurrentie van het spoor: dat profileert zich meer en meer als een gebruiksvriendelijker en minstens even snel alternatief voor de kortere en middelgrote trajecten. Met als extra pluspunt een lagere CO2-uitstoot. In tijden van groeiend klimaatbewustzijn heeft het spoor meer dan één streepje voor inzake CO2-uitstoot.