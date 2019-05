Ezel belandt in septische put, maar brandweermannen geven niet op

In de buurt van Brisbane, in de Australische deelstaat Queensland, heeft de brandweer er een opmerkelijke reddingsoperatie opzitten. Donderdagavond redde ze een dwergezel die in een septische put was beland en bijna volledig kopje-onder ging.

De 5-jarige dwergezel – Talou genaamd – sukkelde in de diepe, smalle put in Morayfield nadat hij de deksteen eraf had getrapt. De brandweer rukte uit en stelde alles in het werk om het dier te redden. Tijdens een urenlange operatie pompte ze de tank leeg en takelde ze de dwergezel uit het gat.

Het dier kwam er zonder verwondingen van af en werd beloond met wortels. Volgens de brandweer van Queensland hing er een “geur van succes”, klinkt het op Twitter.