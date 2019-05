NMBS en strandredders bereiden zich voor op zwoel weekend

Het belooft een topweekend te worden aan de kust: met temperaturen die flirten met de grens van de 30 graden is een stormloop van dagjesmensen naar het strand onvermijdelijk. De NMBS en de redders in een aantal kustgemeenten zijn voorbereid op de mensenmassa. Al zijn al te enthousiaste zwemmers ook gewaarschuwd: in vijf kustgemeenten zijn dit weekend nog geen redders present.

Zaterdag worden met name aan de kust en op de Hoge Venen temperaturen tot 28 graden verwacht, zondag zou de thermometer plaatselijk zelfs richting de 30 graden gaan. Warm, maar nog geen records: op 2 juni 1947 werd 31,3 graden gemeten, op 3 juni zelfs 34,6 graden.

Enige afkoeling kunnen we verwachten van een stevige zeebries, of her en der van een plaatselijk warmteonweer. U geniet dan ook best met volle teugen van die zwoele temperaturen: vanaf maandag neemt het kwik een duik richting de 20 graden, naarmate de week vordert stijgt bovendien de kans op regen.

Treinen en redders

De NMBS heeft zich alvast voorbereid op een druk weekend naar en van de kust: zowel zaterdag als zondag worden acht extra treinen ingelegd, goed voor 7.000 bijkomende zitplaatsen richting Oostende en Blankenberge. Bovendien wordt de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende verhoogd.

Tot slot nog een waarschuwing voor wie dit weekend graag al een duik wil nemen in de Noordzee, die met amper 16 graden nog best koud kan aanvoelen: enkel in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist, Koksijde en Oostende staan er al redders paraat. In Bredene, De Panne, Middelkerke, Nieuwpoort en Zeebrugge is dat pas over twee weken het geval. Wie daar gaat zwemmen, doet dat dus op eigen risico.