Zij deed mee aan een brandweeroefening om haar vriend te verrassen, maar hij blaast haar van haar sokken

Meulebeke - Ze dacht haar vriend te verrassen tijdens een brandweeroefening, maar het was brandweerman Kevin Desimpelaere die zijn vriendin Gudrun van haar sokken blies. Met het korps van Meulebeke zette hij alles in scène voor een aanzoek.

Of ze een netwerkoefening mochten houden op hun bedrijf, uit dank voor de inzet die Kevin toonde. En of zij als verrassing slachtoffer wilde spelen. Toen Gudrun Demyttenaere (27) een telefoontje kreeg van de brandweer van Meulebeke was ze meteen gewonnen voor het plan. “De brandweer zei dat ze iets wilden doen voor Kevin omdat hij met twee collega-brandweermannen naar Ierland was gefietst voor het goede doel. Ik zou me als zogezegd slachtoffer verstoppen in een loods en Kevin, die van niets wist, moest me bevrijden. Ik vond het een geweldig idee.”

De collega-brandweermannen zaten mee in het complot van Kevin om Gudrun te verrassen. Foto: gsd

Gudrun hield de lippen stijf op elkaar, maar wist niet dat Kevin al van alles op de hoogte was. Het was dan ook zijn idee. De brandweerman in opleiding wilde zijn vriendin, met wie hij al vier jaar samen is, ten huwelijk vragen en smeedde met het brandweerkorps een complot.

Al vorige zomer kwam het idee in Kevin op, maar het duurde nog even voor hij in actie schoot. Hij wilde zich eerst volledig richten op zijn fietstocht naar Ierland, van 900 kilometer in zeven dagen. Gudrun, die in een volgwagen meereed voor de bevoorrading, hoopte al stiekem op een aanzoek in Dublin, maar het kwam er dus weer niet van.

Naar buiten gedragen

Tot de zelfstandige vroedvrouw woensdag nietsvermoedend deelnam aan de oefening van de Meulebeekse brandweer. Gudrun had zich verstopt in de loods toen de brandweer het terrein kwam opgereden. “Ik ging er volledig in op en had niets in de gaten”, zegt ze. “Toen Kevin binnenkwam en zag dat hij mij uit de brand moest halen, zei ik nog: dat is schrikken he!”

Kevin pakte Gudrun op en droeg haar naar buiten. Foto: gsd

Maar Kevin was niet uit zijn lood te slaan. Terwijl de poort erg traag omhoog ging, hief hij het slachtoffer op en droeg hij haar naar buiten. “Ik dacht nog: mag die poort wel zomaar open gaan?”, zegt Gudrun. “Bij een echte brand zou heel de boel hier kunnen ontploffen.”

Watergordijn

Tot ze zag dat de collega's van Kevin zich buiten in twee rijen hadden opgesteld. Ze brachten allemaal een groet uit terwijl twee andere collega's met brandweerslangen een watergordijn maakten. Waarna Kevin op de knieën ging en zijn vriendin verraste met een ring en een aanzoek.

“Het was subliem en het overviel mij. “Is dat hier echt?”,vroeg ik, “jullie zijn gek!”. Ik had nooit durven dromen dat Kevin zoiets zou doen, want normaal staat hij niet graag in de belangstelling.” Nadat ze “ja” had gezegd, werden de twee tortelduifjes met de elevator in de lucht gestoken. Waarna er samen met de brandweer werd geklonken op de verloving en het toekomstige huwelijk.