Broedende buizerds vallen joggers aan, maar één kledingstuk en een stift kunnen je beschermen

Leopoldsburg / Sint-Gillis-Waas / Herselt - Wie gaat joggen in de bossen, kijkt maar beter uit voor de buizerd. Die heeft daar nu zijn nest en durft nietsvermoedende lopers aan te vallen als die te dicht in de buurt komen. Dat gebeurde de voorbije dagen al in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas, het Antwerpse Herselt en het Limburgse Leopoldsburg. De oplossing? Ogen op je rug.

Vanuit het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas doken de eerste meldingen op: een buizerd dook verschillende voorbijgangers achterna, omdat de vogel zijn nest jongen wil beschermen. Eerder deze week verwondde een roofvogel in het provinciaal groendomein Hertberg in Antwerpen een jogger zelfs tot bloedens toe, en ook in domein Grootdonkheide in Leopoldsburg werd donderdag een jogger aangevallen.

“Dat gaat om buizerds die hun nest dicht bij een wandelpad hebben”, zegt Inge Buntinx van Vogelbescherming Vlaanderen. “Wat de buizerd als een bedreiging ziet in zijn territorium, wil hij verjagen. Ook voorbijgangers.”

Dus moeten waarschuwingsbordjes nu wijzen op een broedende buizerd in de buurt. Boswachter Joris Goossens heeft in zijn Stopersbos pas zo’n bordje geplaatst. “Op dezelfde plek zit dezelfde buizerd nu al voor de vierde keer. En elk jaar wordt wel iemand aangevallen. Vooral lopers, omdat de buizerd hun snelheid en beweging bedreigend aanvoelt. Door zo’n bordje weet de loper dat hij er rekening mee moet houden.”

Zonnebril

Niet dat die daarom het hele bos moet vermijden, klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen. “Niet elke buizerd valt aan, meestal moet het nest echt heel dichtbij zijn voor hij zich agressief toont. Bovendien gebeuren die aanvallen vrij lokaal, dus voorbijgangers kunnen er in een boog rondwandelen als ze zo’n waarschuwingsbord zien. Of ga in groep, dan is de kans al kleiner dat de roofvogel aanvalt. De overmacht lijkt voor hem te groot en dus zal hij zich er niet aan wagen.”

Voor wie die optie niet heeft, heeft Provincieraad Antwerpen nog een vestimentaire tip: draag een pet omgekeerd op je hoofd. “Met daarop desnoods twee ogen getekend. Want een buizerd valt meestal langs achteren aan – als hij denkt dat je naar hem kijkt, is hij minder agressief”, klinkt het. Als ogen op je rug, dus. Een zonnebril op die pet op je achterhoofd is even goed, zegt Buntinx van Vogelbescherming Vlaanderen. “Daardoor denkt de vogel dat je ogen op hem gericht zijn. Alleen al hem doen twijfelen of je hem aankijkt, is al voldoende om hem af te schrikken.”

Met armen zwaaien

En mocht de roofvogel toch plots naar je achterhoofd duiken? Panikeer dan niet onmiddellijk: het lijkt angstaanjagend om zo’n beest op je te zien afkomen, maar meestal doen ze maar schijnaanvallen, zegt Buntinx. “Al raken ze af en toe ook een jogger met hun klauw. Dat doet geen deugd en een hoofdwonde bloedt hevig.” Op dat moment is er nog maar één manier om de roofvogel nog te verjagen: “Beweeg met je armen boven je hoofd”, zegt boswachter Joris. “Als de roofvogel ziet dat je je verdedigt, schrikt dat af.”

Pas als de jongen het nest uitvliegen, vermoedelijk pas over een dikke vier weken, is de kust weer helemaal veilig.