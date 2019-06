Theo Francken (N-VA): “Laat ons zeggen tegen Vlaams Belang: hier is de bal, trap zelf eens naar doel”

Sinds zondag is Theo Francken (41) meer dan ooit hot. Als enige N-VA’er kreeg hij géén klappen, waardoor hij na enkele woelige maanden weer een rij opschuift in de pikorde van de partij. Hard roepen, de kiezer weet het duidelijk te appreciëren. “De ivoren toren is de grootste bedreiging voor de Wetstraat én onze partij.”