Frenkie de Jong neemt niet alleen zijn voetbalkunsten mee naar Barcelona, ook ‘zijn’ Mikky: “Ik krijg soms boze blikken”

Frenkie de Jong maakte dit seizoen het mooie weer met Ajax en verhuist deze zomer naar Barcelona om er te gaan samenspelen met Lionel Messi. Hij neemt mij: een bal, zijn voetbalschoenen, zijn glimlach… én zijn Mikky. En die weet nu al haar mannetje te staan in de voetbalwereld.

De ronde som van 75 miljoen euro legt de Spaanse kampioen op tafel voor het nieuwe gezicht van het Nederlandse voetbal. De amper 22-jarige middenvelder schitterde bij Ajax met zijn rust aan de bal, technisch vernuft, maturiteit en positiespel. Bij Barcelona moet De Jong de nieuwe regelaar op het middenveld worden, de nieuwe Xavi eigenlijk.

Ajax nam de Nederlander, dit dit seizoen de titel en beker won, ooit voor amper één euro over van Willem II. De Jong werd groot, zelfs gigantisch, bij de Ajacieden en dus wilde hij de club bedanken. Hij deed dat met een mooie video.

Frenkie de Jong with a goodbye message to @AFCAjax on his Instagram. This is beautiful. ? pic.twitter.com/vRxgnfcrzz — AFC Ajax ?? (@TheEuropeanLad) 31 mei 2019

Mikky

Wie altijd een grote rol in het leven van Frenkie de Jong heeft gespeeld, is Mikky Kiemeney. De liefde van zijn leven, die hij al ontmoette op de middelbare school.

“We zaten op een school waar de voetballers van Willem II ook zaten, maar je wist niet wie beter was of zo”, zei de ex-hockeyspeelster aan Voetbalzone. “Op een dag lieten ze foto’s zien van hen en ik zei iets van ja, hij ziet er wel leuk uit. Een kerel achter ons had dat gehoord en zei tegen Frenkie dat ik hem helemaal knap vond, zo overdrijven. Wat later kreeg ik een berichtje. Wat hij stuurde? Hey, wat is je nummer? (lacht). Maar ik speelde toen nog hockey en zag dat berichtje pas twee uur later. Frenkie zei me dat ik hem echt heb laten stressen.”

Mikky is natuurlijk de beste bron voor vragen over de persoon Frenkie de Jong. “Hij is best wel nuchter, geen praatjesmaker. Als ik hem vroeg of hij de beste speler was van zijn team, dan zei hij altijd van nee, totaal niet. Maar als je dan ging kijken, dan zag je het wel. Wat ik zei toen PSV kwam aankloppen? Ja, mijn vader heeft daar een abonnement en ook mijn broertjes zijn fan. Dat was dus even minder toen hij voor Ajax koos. Als hij eens een shirtje of zo meebrengt, dan zegt mijn broer altijd: leuk, maar dat ga ik thuis niet aantrekken. Ze hopen nu dat Frenkie scoort, maar dat PSV wint als ze tegen elkaar spelen.”

Shakira

Nu trekt Mikky, die zichzelf “heel jaloers noemt”, samen met haar Frenkie naar Barcelona. “We hebben een huisje gevonden, dus dat maakt het wel wat minder spannend. Maar ik moet zeggen dat ik het wel spannend vind. Eind volgende maand lanceer ik een kledinglijn, dat is superleuk. Daar zijn we nu heel druk mee bezig”, aldus de Nederlandse, die werkt aan haar Spaans. “We hebben nu ongeveer tien lessen gehad, Frenkie gaat wel iets sneller dan ik, maar dat gaat hartstikke goed. De spelersvrouwen? Ik moet eerst even op dansles en dan pas met Shakira (vriendin van Gerard Pique, red.) afspreken (lacht).”

Soms vindt Mikky de aandacht wel best eng. “Nu is het allemaal heel positief, maar er komt vast ook wel weer een mindere periode aan. Er waren een tijdje ook wel een hoop negatieve reacties op zijn spel. In februari na de bekendmaking van zijn transfer werd er in talkshows gezegd dat hij in een dipje zat. Vervolgens kwam hij thuis met een beker, dus ik vraag: is die nog van vorige maand of zo? Bleek dat hij speler van de maand was geworden op basis van statistieken. Dat zegt ook wel dat je niet te veel waarde moet hechten aan reacties en commentaren.”

Ook Mikky krijgt soms kritiek of commentaar. “Afgelopen jaar is natuurlijk heel bewogen geweest”, weet Kiemeney. “Dat er heel veel aandacht op Frenkie en dan ook op mij komt. En dan merk je wel eens een beetje. Jaloezie wil je niet meteen zeggen, want dan klinkt het negatief, maar je merkte wel dat er scheve gezichten waren de hele tijd. Je hebt er ook hele lieve meiden tussen zitten, maar je hebt er altijd een paar bij zitten waar je boze blikken van krijgt. Of ik Frenkie vertrouw? Ja, maar de vrouwen rond hem niet (lacht).”