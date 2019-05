“Afscheidnemende Kamerleden krijgen 14 miljoen euro afscheidsvergoeding”

De 67 Kamerleden die afgelopen zondag niet herverkozen raakten of gewoon afscheid namen, krijgen een afscheidsvergoeding die voor iedereen samen neerkomt op 14 miljoen euro. Dat heeft de Partij van de Arbeid berekend. Volgens de partij van Peter Mertens is dat niet alleen veel te royaal, maar brengt het ook de begroting van de Kamer in de problemen, aangezien er maar een kleine 4 miljoen euro voorzien is in het budget van het federaal parlement.

Voor wie nu verkozen is, bedraagt de vergoeding maar maximaal 24 maanden, maar voor de anciens kan dat oplopen tot 48 maanden. Dat zorgt ervoor dat de bedragen kunnen oplopen tot 468.000 euro. Langzetelende Kamerleden zoals Eric Van Rompuy (CD&V), Dirk Van der Maelen (SP.A) of Laurette Onkelinx (PS) maken daar dus aanspraak op. Zij krijgen het bedrag wel niet in één keer uitbetaald, maar in maandelijkse schijven. Kieze de betrokkenen ervoor om hun parlementair pensioen op te nemen, dan valt de uittredingsvergoeding weg.

Het Vlaams parlement keurde onlangs een strengere regeling goed. Daar bedraagt de vergoeding sowieso maar 24 maanden, of het nu om anciens gaat of niet.

PVDA is in elk geval verbolgen over de royale vergoeding. “We moeten dit systeem gewoon afschaffen/ Parlementsleden die tot 4 jaar na hun mandaat nog elke maand 6.000 euro netto op hun rekening uitbetaald krijgen, dat krijg je toch niet meer uitgelegd?”. Mertens vindt het vooral onaanvaardbaar dat Vlaams Belanger Jan Penris - die eerder al ontslag nam omwille van grofheden tegenover collega-Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD), maar niet werd vervangen- toch nog 370.000 euro kan opstrijken.