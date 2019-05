Britse vrouw (71) sterft na zware val op luchthaven: “Of ze struikelde dan wel een duw kreeg, zal eeuwig een raadsel blijven”

Een Britse vrouw is overleden nadat ze zwaar ten val kwam op de luchthaven van het Poolse Krakau. De 71-jarige grootmoeder viel op een roltrap toen de passagiers van een Ryanair-vlucht gehaast een shuttlebus wilden halen.

Paula Whitelaw wilde op 20 maart van Krakau naar het Engelse Manchester vliegen. Toen de passagiers van de Ryanair-vlucht zich haastten om op een shuttlebus naar het vliegtuig te kunnen stappen, vielen verschillende mensen op een roltrap op elkaar. De 71-jarige grootmoeder liep daarbij een dodelijke hoofdwonde op.

Haar echtgenoot Tony doet vandaag zijn verhaal in de Britse krant The Independent. “Ik stond een paar passen achter mijn vrouw, toen ik plots zag dat ze gevallen was. Of ze struikelde dan wel een duw kreeg, zal eeuwig een raadsel blijven. Ik denk niet dat we ooit zullen weten wat er precies gebeurd is.”

De vrouw werd in allerijl naar het ziekenhuis van Krakau gebracht, waar men een hersenbloeding vaststelde. Whitelaw overleed drie weken later in Krakau aan een hartaanval als gevolg van haar verwondingen.