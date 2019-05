Leerkracht onder vuur voor hardvochtige beoordeling van toets: “Ze moet hiervoor bestraft worden”

Een Amerikaanse leerkracht ligt onder vuur, nadat ze een nogal pittige opmerking op een toets van één van haar leerlingen schreef.

De anonieme leerkracht op de middelbare school Rutherford High in Panama City, in het noordoosten van de staat Florida, was ongenadig toen ze de test van één van haar leerlingen beoordeelde. Bovenaan de toets schreef ze “wtf is dit? absoluut geen punten”. Voor alle duidelijkheid: ‘wtf’ is een op het internet gangbare afkorting voor ‘What the fuck’.

Melinda Smith, de moeder van de leerling in kwestie, was verontwaardigd toen ze zag wat de lerares had geschreven. “Dit is gewoon onaanvaardbaar. Zo’n taalgebruik is enorm ongepast voor een leerkracht. Ze moet hiervoor bestraft worden.”

De school onderzoekt het incident, en laat alvast weten dat de leerkracht zich bewust is van het feit dat haar gedrag ongepast was.