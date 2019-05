Timmy Simons naar de uitgang bij Club Brugge: ambitieuze en gewaardeerde assistent wikt en weegt zijn alternatieven

Het verhaal van Timmy Simons (42) lijkt voor de tweede keer uit bij Club Brugge. Het afgelopen seizoen was hij een gewaardeerde T3, maar in de staf van Clement is er momenteel geen plaats voor hem.

De nieuwe technische staf van Club Brugge krijgt stilaan vorm. De rode draad is duidelijk: coryfeeën met een blauw-zwart hart. Hoefkens wordt waarschijnlijk toegevoegd als assistent en als brug tussen de beloften en A-kern, Clement gaf zelf al aan dat hij een samenwerking met Verheyen volledig ziet zitten. Ook Johan Van Rumst, assistent van Clement bij Waasland-Beveren en Genk, is op komst. Met die laatste twee lopen de onderhandelingen nog. Voor Timmy Simons lijkt het verhaal in Brugge uit.

Opvallend, want Simons werd in zijn functie als T3 erg gewaardeerd binnen de groep en de staf. Vorige zomer werd hij na een tweede spelerscarrière van vijf seizoenen in Jan Breydel aan boord gehouden. Tijdens zijn laatste actief seizoen fungeerde Simons met zijn ervaring als een soort extra staflid en vaderfiguur in de kleedkamer. “In het ideale scenario speelt hij geen minuut”, zei Mannaert daar toen over. Vorig seizoen volgde officieel een functie als assistent maar na één seizoentje komt daar nu al een einde aan. Bij Club Brugge gaan ze de optie in zijn contract waarschijnlijk niet lichten. Niet enkel omdat Clement zijn eigen staf meebrengt, maar ook omdat beide partijen nu twijfelen aan elkaar.

Foto: Photo News

Ambitieus

Simons is ambitieus en mikt mogelijk hoger dan zijn huidige functie, maar ook Club twijfelt aan de functie van de ex-Rode Duivel in de sportieve staf. Als T3 zat Simons soms in de tribune tijdens de matchen om de match tactisch te ontleden. Maar er moet ook überhaupt plaats zijn.

Dat iemand met zijn Brugse staat van dienst nog steeds geen duidelijkheid heeft over de toekomst met het nieuwe seizoen voor de deur, zit hem alleszins hoog. Na het seizoen konden de gesprekken nog niet meteen opgestart worden omdat algemeen manager Mannaert met vakantie was.

Ondertussen wikt en weegt Simons zijn alternatieven. Zo zou Michel Preud’homme de voormalige middenvelder willen als zijn assistent bij Standard. Daar kan hij het vertrek van Ferrera opvangen, die beloftencoach wordt. Maar ook tegen een job als T1 bij een meer bescheiden ploeg zegt Simons geen neen. De uitgang wenkt dus, en zo komt er een tweede keer een einde aan het verhaal tussen het boegbeeld en Club Brugge. In blauw-zwarte loondienst speelde Simons in totaal tien seizoenen en bijna 500 wedstrijden. Hij werd er als speler vier keer kampioen en won ook twee keer de beker.