Besix haalt megacontract binnen van 430 miljoen euro

De Belgische bouwgroep Besix heeft een groot spoorcontract binnengehaald in Riga, de hoofdstad van Letland. Het totale contract heeft een waarde van meer dan 430 miljoen euro.

Samen met een Letse partner, ReRe Buve, zal de groep er het centraal station in een modern jasje steken en ook een nieuwe brug van een kilometer lang bouwen over de Westelijke Dvina, geschikt voor treinverkeer, voetgangers en fietsers. Het project maakt deel uit van het “Rail Baltica Project”, dat de Baltische staten wil integreren in het Europese spoornet en de steden Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius en Warschau met elkaar wil verbinden. Het is het grootste infrastructuurproject in de regio in honderd jaar. Besix is de hoofdaannemer in het project, dat voor het grootste deel wordt gefinancierd door de Europese Unie. De werken zouden in 2026 afgerond moeten zijn.(krs, blg)