Twee jaar na zijn overlijden is Etienne Tshisekedi terug in Congo

Het stoffelijk overschot van Etienne Tshisekedi, in de jaren negentig enkele keren kortstondig eerste minister van Congo en daarna oppositieleider tegen president Mobutu en diens opvolgers Laurent-Désiré en Joseph Kabila, is donderdag vanuit Brussel overgevlogen naar Kinshasa. Daar werd het toestel opgewacht door een delegatie onder leiding van zijn zoon Félix Tshisekedi, de huidige president van Congo. Vrijdag is de witte kist naar het Stade des Martyrs in Kinshasa gebracht, waar zo’n 80.000 mensen een mis en een wake konden bijwonen. De officiële ceremonie vindt zaterdag plaats in hetzelfde stadion, waarna Etienne Tshisekedi in N’sele wordt begraven. Tshisekedi overleed op 1 februari 2017, op 84-jarige leeftijd, in Ukkel aan een longembolie. Zijn lichaam lag meer dan twee jaar opgebaard in een mortuarium in Elsene. Al die tijd weigerde voormalig Congolees president Joseph Kabila toestemming voor een repatriëring, uit vrees voor een ongeziene samenscholing van aanhangers van de oppositie.(krs)