Israëli’s moeten opnieuw naar de stembus

Aftredend premier Netanyahu had na de verkiezingen van 9 april tot woensdag de tijd om een meerderheid te vormen, maar hij slaagde daar niet in. Daarop stemden 74 van de 120 leden van de Knesset voor nieuwe verkiezingen. Die zullen op 17 september plaatsvinden.

De voorbije zes weken verliepen de onderhandelingen van Netanyahu met potentiële partners bijzonder moeilijk. Grootste obstakel was de onenigheid over een wetsontwerp rond de dienstplicht: orthodoxe joden willen daar om religieuze redenen van vrijgesteld worden, een privilege dat voor de rest van de bevolking onaanvaardbaar is. Het parlement werd in december nog om diezelfde reden ontbonden.