Na zeven jaar was hij het beu, en dat werd hem fataal

De Nederlander Ewold Horn (59) trok zeven jaar geleden samen met de Zwitser Lorenzo Vinciguerra naar het kleine Filipijnse eiland Tawi Tawi. De twee mannen waren fervente vogelspotters en wilden er de zeldzame ‘bloedend hart duif’ zien. Maar die zoektocht draaide voor Horn uit op een ware nachtmerrie. De twee wisten dat het een gevaarlijke regio was en hadden daarom een gids en enkele bewakers ingehuurd. Maar toen ze op het eiland aankwamen, vluchtten hun bewakers weg en werden ze ontvoerd.

Zeven jaar in de jungle

Al snel werd het duidelijk dat de terreurbeweging Abu Sayyaf achter de ontvoering zat. Een kleine, maar extreem radicale groepering die streeft naar een onafhankelijke islamitische staat en daardoor ook banden heeft met Al Qaida en ISIS in Syrië.

Abu Sayyaf terroriseert heel het land, maar raakte vooral bekend door hun vele ontvoeringen. De afgelopen dertig jaar hielden ze honderden mensen gegijzeld in ruil voor losgeld. Maar als het geduld op was, maakte Abu Sayyaf er een einde aan. Zo werden in 2016 twee Canadezen onthoofd.

Met Horn hadden ze blijkbaar meer geduld. Zeven jaar lang sleurden de islamitische strijders hem door de jungle, van het ene naar het andere Abu Sayyaf-kamp. De vrienden en familie van Horn leefden al die tijd in onzekerheid. Lange perioden van radiostilte wisselden af met berichten die erop wezen dat hij nog in leven was.

Van zijn reisgenoot Vinciguerra bijvoorbeeld, die in 2015 kon ontsnappen. Volgens Vinciguerra was Horn te verzwakt om hem te volgen.“Hij heeft rug- en gebitsproblemen. Het was zijn keuze om daar te blijven.” Twee jaar later kon het Filipijnse leger opnieuw bevestigen dat Horn nog in leven was. Waarna weer een lange periode van stilte kwam. Tot de 28-jarige Jed Quimbo, de zoon van een Filipijnse burgemeester, begin dit jaar kon ontsnappen. “De gijzelaars zijn in goede conditie”, zei Quimbo aan lokale media.

Stockholm Syndroom

Hoe de Nederlander zo lang kon overleven bij de groepering, weet niemand. Het Filipijnse leger voerde de druk op Abu Sayyaf op en organiseerde verschillende reddingspogingen, maar Horn was daar telkens net niet bij. In Nederland werd daarom gefluisterd dat de man het Stockholm Syndroom had ontwikkeld – wanneer de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt – en misschien niet gered wou worden.

Maar vrijdag waagde de Nederlander, tijdens een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en strijders van Abu Sayyaf, dan toch zijn kans. Hij probeerde te ontkomen, maar werd door zijn bewakers neergeschoten. “Ik ben geschokt door deze verschrikkelijke afloop en leef zeer met de familie van Ewold mee”, zei Stef Blok, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. “Ik heb ook al contact met de familie gehad. Ik ga mijn Filipijnse collega om verdere opheldering vragen.”

