Belgische begroting heeft weer deliberatie nodig

Het begint een kwalijke traditie te worden. De Europese Commissie heeft haar rapporten voor de begroting van haar lidstaten zo goed als klaar en alweer moet België meer uitleg geven. Het feit dat onze staatsschuld boven de honderd procent blijft hangen en het tekort “buitensporig” is, baart Europa zorgen.

De toestand is dan ook ernstig. De voorbije twee jaar is de staatsschuld nauwelijks afgenomen en volgens de vooruitzichten klokken we dit jaar af op een tekort van 6 à 7 miljard. Er ligt dus een pak werk op de tafel voor de volgende regering. En het is nog lang niet zeker hoe die er moet uitzien, laat staan wanneer die in het zadel kan worden gehesen.

Intussen werkt ons land met voorlopige twaalfden, elke maand kan maar een twaalfde gespendeerd worden van de begroting van vorig jaar. Dat betekent dat grote investeringen onmogelijk zijn. Maar experten zijn verre van overtuigd of dat genoeg is om de boel onder controle te houden. “Die uitgavenorm is eigenlijk niet vol te houden”, zegt begrotingsexpert Wim Moesen (KU Leuven). “Als de rentevoet stijgt, dan moet ons land pakken meer afbetalen. En de vergrijzingsgolf wint aan snelheid. Daar kan het parlement eventueel wel rekening mee houden en wat meer geld voor voorzien. Al is het nu nog te vroeg om te zeggen hoe de uitgaven evolueren.”

Hoe dan ook is het dus van groot belang dat er snel een nieuwe regering komt. In het ergste geval zet Europa ons op de strafbank en kan er een boete komen van 0,2 procent van het BBP, zo’n 900 miljoen euro. Het enige voordeel dat ons land heeft, is dat de Italiaanse regering het nog veel bonter maakt. Als Europa ingrijpt, zal het eerst tegen hen zijn.(agy)