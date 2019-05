Simon Mignolet voor Champions League-finale met Liverpool: “Wie weet speel ik tóch nog een rol”

Van de vier Belgen in de finale zal Simon Mignolet normaal het minst in beeld komen. Net als vorig seizoen tegen Real zit de 31-jarige Liverpool-doelman op de bank. Alisson is al het hele seizoen untouchable. “Maar wees gerust: ik zal klaar zijn als er iets met hem gebeurt.”

Twee keer mocht Mignolet dit seizoen opdraven, in de FA Cup en de League Cup. Net de twee competities waarin deer al na één match uit lagen. Voor de rest moest hij zich schikken in een reserverol. De vraag is logisch: zelfs al wint hij straks de Champions League, zal hij dan het gevoel hebben dat dit ook zíjn zege is? “Dat ga je pas kunnen zeggen eens je die trofee de lucht in steekt. Maar ik weet hoe belangrijk ik ben voor de groep. En als we winnen, gaan de ploegmaats me zeker in de feestvreugde betrekken. Dat was na die stunt tegen Barcelona ook het geval. En je weet nooit: voor hetzelfde geld speel ik zaterdag wél nog een rol in die finale.”

Een finale waarin Liverpool een streepje voor heeft. “Wij zijn dit circus al gewend, wij weten wat er op ons afkomt, dus op dat vlak hebben we een voorsprong. Die tweede plaats in de Premier League, hoe pijnlijk ook, hebben we intussen ook kunnen verwerken. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag gaan winnen, Tottenham blijft een goeie ploeg.”

Niet als Juve/Valencia

Twee finales op rij verliezen, zoals Juventus (1997 en ’98) en Valencia (2000 en ’01), zou wel erg zuur zijn. “Dat is de realiteit: er staan vier Belgen in de finale en daarvan zullen er zaterdag twee gelukkig en twee ontgoocheld zijn.”