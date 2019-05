Veel lof, nul prijzen: Europees topduel tussen twee toptrainers die hun club nog niet naar een triomf konden leiden

Dat met Tottenham en Liverpool twee Engelse clubs in de finale van de Champions League staan, is niet alleen te danken aan de uitstekende spelers. Ook coaches Mauricio Pochettino en Jürgen Klopp hebben een groot aandeel in het succes en krijgen al jaren veel lof. Maar er ontbreekt iets in het Pochettino- én Klopp-tijdperk: een prijs als uitroepteken achter al die lof.