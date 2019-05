Het wordt sowieso een historische Champions League-finale: vanavond kunnen de Belgen...

Liefst vier Belgen dingen zaterdagavond mee naar winst in de Champions League. Het wordt sowieso een historische finale voor ons land.

...voor het eerst samen starten in een CL-finale

Het is echt wel uitzonderlijk dat een Belg de CL-finale speelt. Sinds de oprichting van de Champions League in 1992 speelden alleen Daniel Van Buyten (3x met ­Bayern), Thomas Ver­maelen (Barcelona), Simon Mignolet (Liverpool), Yannick Carrasco, Thibaut Courtois en Toby Alderweireld (alle drie Atlético) een finale. Nu ja, speelden? Alleen Van Buyten en Courtois maakten een keer de volledige wedstrijd rond. Ze verloren telkens.

...voor het eerst samen de CL winnen

Twee Belgen hebben nog nooit samen de Champions League gewonnen. Dat is vanavond zeker het geval. Alderweireld en Vertonghen zitten in de selectie bij Tottenham, Origi en Mignolet bij Liverpool. Nog straffer: Alderweireld en Vertonghen zijn basisspelers. Nog nooit won een Belg in die hoedanigheid de CL. Vermaelen en Van Buyten, de enige twee Belgen die de CL konden winnen, zaten in hun gewonnen finales de hele match op de bank.

...net als Carrasco scoren in een CL-finale

Het is nog maar één keer gebeurd dat een Belg scoorde in de finale. Yannick Carrasco deed dat als invaller in 2016 met een verbluffende invalbeurt voor Atlético Madrid. De beelden waarop hij naar zijn vrouw en gewezen miss België Noémie liep en haar kuste, gingen de wereld rond. Atlético verloor die finale uiteindelijk pas met de penalty’s tegen Real. De grootste kans om te scoren is vanavond voor Divock Origi, wellicht ook als invaller.