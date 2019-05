Geheime BeNeLiga-vergadering zorgt voor gekibbel, kleine clubs zijn not amused: “Waarom deze soloslim?”

De ‘geheime’ vergadering van de topclubs over een BeNeLiga zorgt voor de nodige commotie en irritatie. De kleinere clubs vielen uit de lucht en zijn not amused: “Wij zitten hier niet op te wachten.”

Dat topoverleg vond dinsdag plaats, met vertegenwoordigers van Club Brugge, Anderlecht, Standard en RC Genk. Ook Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, was aanwezig. Hoewel er vorige week door alle profclubs nog gestemd werd over het competitieformat, besprak deze beperkte groep van mensen dus de mogelijkheid om op termijn naar een gemeenschappelijke competitie tussen Belgische en Nederlandse clubs te gaan. Dit om sterker te staan in Europa en een beter tv-contract af te dwingen.

Onder anderen Club-voorzitter Bart Verhaeghe is een van de voorvechters, wat hem betreft komt die BeNeLiga er liever vroeg dan laat. Toch lijkt dat weinig waarschijnlijk. Zeker nu de kleinere clubs, de K11 en de clubs uit 1B, zich koud gepakt voelen. Zij waren sowieso al geen vragende partij voor verre verplaatsingen naar Groningen of Enschede.

“Ik begrijp niet dat er soloslim wordt gespeeld”, zegt Patrick Orlans, algemeen directeur van KV Oostende. “We hebben de laatste weken zo vaak samengezeten en dan verneem je zoiets via de pers. Deze discussie komt om de vijf jaar naar boven, maar de voordelen zijn nog altijd niet bewezen. We gaan ons voetbal – een economie die nu draait, de licenties worden behaald – toch niet op het spel zetten voor persoonlijke wensen? Ik denk dat ze er in Nederland ook niet op zitten te wachten. Ónze topclubs blijkbaar wel, tot ze in zo’n BeNeLiga nog maar vijfde eindigen in plaats van eerste.”

“Nogal prematuur”

Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk, heeft ook bedenkingen zat. “We hebben geen info, geen studies en ik weet ook dat ze in Nederland niet wakker liggen van deze natte droom van een aantal Belgische clubs”, zegt hij. “Ik wil niet de calimero uithangen, maar vind die vergadering ook deloyaal tegenover de andere clubs. We zouden beter allemaal binnen het kader van de Pro League werken.”

Nu werd Pierre François, CEO van de Pro League, er zelfs helemaal buitengehouden. Voorzitter Peter Croonen wist er wél van, hij stuurde Erik Gerits namens Genk. “En dat vind ik niet kunnen”, zegt Zulte Waregem-manager Eddy Cordier. “Natuurlijk wordt die BeNeLiga niet breed gedragen. En het helpt niet als bepaalde clubs een dubbele agenda hebben. Dit zal volgende vrijdag op de Pro League zeker besproken worden.”

De belangrijkste Nederlandse voetbalbestuurders waren niet bereikbaar voor commentaar. Enkel Mattijs Manders, die op 1 juli directeur wordt van de Eredivisie CV – de tegenhanger van de Pro League –, reageerde kort. “Ik kan er formeel weinig over vertellen, ook omdat het nogal prematuur is.”