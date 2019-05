Club Brugge denkt aan Awoniyi (maar die wil naar Spanje of Duitsland), vicekampioen denkt aan leven na Wesley

Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Taiwo Awoniyi (21), de ­Nigeriaanse aanvaller die door ­Liverpool sinds vorige zomer werd verhuurd aan Gent en Moeskroen. Awoniyi scoorde vorig seizoen 14 keer in 38 matchen. Vooral tijdens zijn periode bij Moeskroen ontbolsterde hij helemaal. Club toont interesse, maar vreest dat de prioriteiten van de Nigeriaan elders liggen. Zo klinkt in zijn entourage dat Awoniyi vooral op een transfer naar Spanje of Duitsland hoopt. Indien dat niet gebeurt, is een topploeg in België een optie.

Met ­Awoniyi op het lijstje denkt Club aan een leven na Wesley. Een definitieve transfer voor de Braziliaan lijkt nog niet voor de komende ­dagen, maar in de wandelgangen klinkt het dat Lazio nog steeds de meest ­geïnteresseerde kandidaat is. Volgens Italiaanse bronnen onderhandelden de Romeinen al met Club en zou het gat tussen vraag en aanbod nog 4 miljoen euro zijn. Dat wil Lazio oplossen met bonussen. Een initieel transferbedrag van iets meer dan 20 miljoen euro zou de Bruggelingen tevreden moeten stemmen. Lazio toonde vorige zomer ook al interesse in Wesley.