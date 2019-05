Ivan Leko heeft een concreet voorstel op zak, maar twijfelt over miljoenen van club uit Saudi-Arabië

Ivan Leko heeft een eerste concreet voorstel gekregen: Al Shabab wil de Kroaat graag als hoofdtrainer. De ex-coach van Club Brugge kan in Saudi-Arabië enkele miljoenen per jaar verdienen, een veelvoud van de paar honderdduizenden euro’s jaarloon in Jan Breydel.

Leko twijfelt om meerdere redenen over het financieel aanlokkelijke voorstel. Om te beginnen hoopt hij op een sportief aantrekkelijker avontuur dan een uitje naar de woestijn. Verder is er ook zijn familiale situatie. Leko woont in België met zijn vrouw en twee tienerdochters, waardoor een verhuis naar Al Shabab niet voor de hand ligt. Na wat bedenktijd hakt Leko de knoop door.

Langs Belgische kant blijft het voorlopig nog stil voor de trainer. Met Antwerp had de entourage van Leko al gesprekken, maar een concreet voorstel is er nog niet. Hij werd ook aan Genk gelinkt, maar de Limburgers hebben uiteindelijk nog geen contact opgenomen.