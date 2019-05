Felice Mazzu is dit weekend van Genk, onderhandelingen voor Tsjech lopen stroef

Felice Mazzu (53) tekent dit weekend zijn contract als coach van RC Genk. Beide partijen zijn zo goed als rond, ­financieel geraakten ze er ook uit. Maar om alle punten en komma’s helemaal op de juiste plaats te krijgen, werd gisteren nog de tijd genomen, en ze willen pas communiceren als echt alles in orde is.

Verwacht wordt dat er dit weekend duidelijkheid komt over onder meer de invulling van de technische staf en dat Mazzu vervolgens offi­cieel wordt voorgesteld, misschien nog vandaag, maar meer dan waarschijnlijk op zondag.

De onderhandelingen met ­Viktoria Plzen over Patrik ­Hrosovsky (27) verlopen intussen eerder stroef. Het verschil tussen vraag en aanbod is nog te groot. De speler zelf wil wel heel graag komen. Het Zweedse toptalent Benjamin Nygren (17) bevestigde dan weer in de plaatselijke pers dat hij maandag in Genk komt praten.