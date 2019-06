Sydney legt waterrestricties op door droogte

De autoriteiten van de Australische staat New South Wales (NSW) hebben voor de eerste keer in tien jaar tijd waterrestricties ingevoerd in Sydney. Die komen er omdat het afgelopen jaar weinig heeft geregend in de regio.

In de stad mogen geen sproeiers meer gebruikt worden voor gazons of auto’s. De restricties gelden voor de meer dan 5 miljoen mensen in de regio rond en in Sydney en zijn vanaf zaterdag van kracht. Het is van 2009 geleden dat er dergelijke restricties van kracht waren.

Burgers die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete van 220 Australische dollar (140 euro) en bedrijven een boete van 550 dollar (340 euro), klinkt het in een statement van de overheid. Er is een overgangsperiode van drie maanden waarin de boetes nog niet zullen uitgedeeld worden.

Het meteorologische instituut van het land verwacht dat er van juni tot augustus - de Australische winter - weinig regen zal vallen en het warm zal zijn voor de tijd van het jaar.