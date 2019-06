Volgens Trump is Boris Johnson “excellente” opvolger van May

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zou Boris Johnson een “excellente” opvolger zijn voor de Britse premier Theresa May. Dat zei hij enkele dagen voor zijn staatsbezoek aan Londen. Dat vindt plaats van 3 tot 5 juni.

“Ik heb het hard bestudeerd. Ik ken de verschillende spelers”, aldus de Amerikaanse president in een interview met The Sun. “Maar ik denk dat Boris de job goed zou doen. Ik denk dat hij excellent zou zijn.”

Volgens Trump hebben ook andere kandidaten naar zijn steun gehengeld, al wilde hij niet vertellen over wie het zou gaan. May zal op 7 juni opstappen als leider van de Conservatieve Partij en dus ook als premier nadat haar Brexit-deal opnieuw verworpen is door het parlement.

De president uitte in het interview ook kritiek op May, die te zwak zou zijn geweest bij de onderhandelingen. “Het Verenigd Koninkrijk liet de EU toe om de touwtjes in handen te hebben”, aldus Trump. “Ik heb aan Theresa gezegd dat ze munitie moest verzamelen.”

De Amerikaanse president gaf eerder al een controversieel interview voor zijn eerste staatsbezoek aan het VK vorig jaar. Toen verklaarde hij dat May zijn advies over de brexit-onderhandelingen had genegeerd.