“Gezinsdrama” in Schaarbeek: drievoudige moord bij slechtvalken

Brussel - “Een nooit geziene slachting.” Zo noemt het Museum voor Natuurwetenschappen de dood van drie slechtvalken binnen hetzelfde gezin. Volgens medewerkers werden moeder en vader valk vergiftigd. Hun weeskinderen konden enkel overleven door een broer of zusje op te eten.

Op de blog ‘Valken voor iedereen’ leest het drama bij de slechtvalken als een trein: medewerkers van het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel wilden de jongen ringen, toen ze op de lijken van vader en moeder slechtvalk stootten. De hals opgevreten, een deel van de rug weg. Tussen hen: de resten van een derde valkje, één van de jongen. “Enkel de poten en nog enkele typische pluimen zijn zichtbaar.”

Foto: Musem voor Natuurwetenschappen

“Wat we te zien kregen, is nooit eerder gezien in de voorbije 24 jaar van opvolging”, luidt het op de blog. Wat is er dan in godsnaam gebeurd in de Heilige-Familiekerk in Helmet, een anders van veel drama gespaarde wijk in Schaarbeek?

Vergiftigd

Naast de half verteerde kadavers van gezin slechtvalk zitten nog twee jonge valkjes. De medewerkers van het museum vangen er een, het blijkt een gezond vrouwtje. Het andere jong vliegt uit en landt in de kruin van een boom. Ze zijn nog onhandig, kunnen amper vliegen. Hun ouders moeten hen dat leren. “Maar het zijn hun ouders die daar dood liggen”, klinkt het. “Een buurman bevestigt dat er al meerdere dagen geen valken in en uit de toren zijn gevlogen.”

Het is nog vroeg om te zeggen wat er precies gebeurd is, maar ‘Valken voor iedereen’ ziet het zo: “Röntgenfoto’s van de kadavers tonen geen kogels die erop zouden wijzen dat ze neergeschoten zijn, vergiftiging is daarom a priori het meest waarschijnlijk.”

Broer of zus opgegeten

Tijdens de aanwezigheid van de medewerkers wordt geen enkele andere vogel gezien die voedsel komt brengen. Het kan niet anders: de twee overgebleven jongen zijn in leven gebleven door hun broertje of zusje op te eten en daarna ook aan hun vader te knabbelen. De kadavers van hun gezinsleden zijn ingevroren voor autopsie en ecotoxicologische analyses.

En wat nu met de jonge slechtvalken? “De twee weesvalkjes zijn intussen ondergebracht in twee andere slechtvalknesten in Brussel.”