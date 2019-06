Stralend weekend: zonnig en temperaturen tot 30 graden

Het belooft een zonnig en erg warm (verlengd) weekend te worden. De temperaturen schieten vooral op zondag de hoogte in: dan kan het kwik tot wel 30 graden stijgen. Tijd om de barbecue boven te halen of de temperatuur van de zee te testen?

Tot zondag bepaalt een hogedrukgebied boven West-Europa ons weer en stuurt het geleidelijk droge en warmere zuidelijke lucht naar onze streken.

• Zaterdag wordt vrij zonnig met soms hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 22 graden op de Hoge Venen en aan de kust en tot 26 of 27 graden in de Kempen. Zaterdagavond en -nacht is het helder tot licht bewolkt. Het wordt een zachte nacht met minima van 13 graden op de Ardense hoogten en tot 17 graden in het westen van het land.

• Zondag wordt het zonnig met soms hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag is er een kleine kans op een (onweers)bui over het westen van het land. Het wordt warm met maxima tussen 25 graden in de Hoge Venen en lokaal 30 graden in de Kempen. Er staat een matige zuidenwind die over het westen ruimt naar het westen waardoor het in de loop van de namiddag afkoelt aan zee.

• Maandag is er vooral over de oostelijke landshelft kans op regen en (onweers)buien. Elders zijn er soms opklaringen en is het veelal droog. Het is koeler met maxima rond 20 graden, al kan het in de kempen nog 24 graden worden.

• De rest van de volgende week is er meer kans op regen en (onweers)buien. De vooruitzichten zijn evenwel vrij onzeker. Maxima rond 23 graden.

Druk aan de kust

Wie van plan is om naar zee te trekken, zal daar niet alleen zijn. Op basis van de huidige weersvoorspellingen schat Westtoer dat er dit weekend ongeveer 350.000 dagtoeristen naar zee reizen. Zondag wordt de absolute topdag. “We raden aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust. Vlotte mobiliteit draagt bij tot een milieuvriendelijke ontwikkeling van een toeristische regio. Het openbaar vervoer is zeker tijdens een verlengd topweekend als het hemelvaartweekend een sterk alternatief”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.