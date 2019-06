Frank Vandenbroucke vergelijkt confederalisme met Brexit: “Britten kregen ook iets voorgeschoteld dat niet bestaat”

Het kiesgedrag van België afgelopen verkiezingen is tegenstrijdig: het ene landsdeel stemt rechts, het andere links. Een regering vormen is daardoor ontzettend moeilijk. N-VA pleit voor het confederalisme, maar voormalige SP.A-minister Frank Vandenbroucke ziet daar geen oplossing in. “Nergens anders vind je het soort onzin dat hier verkocht wordt als toekomst”, zei hij tijdens een debat in Terzake.

NVA-A’ers Theo Francken en Jan Jambon, samen aangesteld als onderhandelaars voor de federale regering, hebben nog geen afspraak met informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR). Maar als die afspraak er komt, gaan ze zeker het confederalisme op tafel leggen. Dat zei Francken in een interview met onze krant. Maar voormalig SP.A-minister Frank Vandenbroucke is kritisch over het confederalisme. “Het is een fata morgana in de woestijn, een luchtspiegeling. Je wil er naar toe, naar die oase. Maar die bestaat gewoon niet”, zei hij ‘Terzake’ op Canvas.

Niet denkbaar

Vandenbroucke vergelijkt de discussie over het confederalisme met de Brexit. “De Brexit is een voorbeeld van zo’n fata morgana”, klinkt het. “In Groot-Brittannië kregen de Britten ook iets voorgeschoteld dat niet kon. Het was onmogelijk om een zuivere Brexit te organiseren als je niet Noord-Ierland zou afstaan aan de republiek Ierland, zoals wij geen confederalisme kunnen doen met Brussel. Dan deed men ook nog of de Brexit tussen Britten alleen moest onderhandeld worden, wat absoluut niet het geval is. Het resultaat is dat je niet in de oase terechtkomt, maar gewoon dieper in de woestijn stuikt.” Nog volgens de voormalige SP.A-minister zijn er talloze vragen over het confederalisme die maar niet kunnen beantwoord worden. “Het is niet denkbaar om ons land zo te organiseren”, zegt hij.

Politicoloog Bart Maddens vindt de vergelijking met de Brexit dan weer aan de haren getrokken. “Het heeft er niets mee te maken, het is een goedkoop retorisch trucje”, aldus Maddens in Terzake. “Het is niet aan mij om het N-VA plan voor confederalisme uit te leggen of te verdedigen, maar er zijn wel degelijk antwoorden op de vragen over hoe men de verschillende takken in de sociale zekerheid kan organiseren. Dat is ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van een andere internationale expert sociale zekerheid, namelijk Danny Pieters .”

N-VA werd ook uitgenodigd voor het debat in Terzake, maar de partij ging daar niet op in.