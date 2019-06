Islamitische landen bezorgd over toenemende islamofobie

In haar slotverklaring van de top in Mekka zegt de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) zaterdag zich zorgen te maken over de toenemende islamofobie in vele delen van de wereld.

De OIC zei dat islamofobie “als een hedendaagse vorm van racisme en religieuze discriminatie in veel delen van de wereld blijft toenemen, zoals blijkt uit de stijging van incidenten van religieuze onverdraagzaamheid, negatieve stereotypering en haat en geweld tegen moslims”.

De leiders van de deelnemende landen veroordeelden daarnaast “elke beslissing aangenomen door een internationaal lichaam die de verlenging van de bezetting van de Palestijnse gebieden ondersteunt”, waaronder de Amerikaanse beslissing om dat te doen.

Maatregelen tegen verhuizen ambassades

President Donald Trump nam die beslissing in december 2017, en verhuisde in 2018 de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Guatemala volgde niet lang daarna. De OIC-lidstaten worden in de slotverklaring opgeroepen om “gepaste maatregelen” te nemen tegen de landen die hun ambassades verhuizen naar Jeruzalem.

Donderdag kwamen ook al de Arabische Liga en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) bijeen in Mekka, voor crisisvergaderingen over de oplopende spanningen met Iran. “Iran moet de soevereiniteit van de Arabische landen respecteren en stoppen met zich te mengen in de zaken van landen, wat bedreigend is voor de veiligheid en stabiliteit in de regio”, klonk het toen in de slotverklaring.

De OIC telt 57 lidstaten uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië, en vertegenwoordigt zo 1,5 miljard moslims. Syrië is sinds 2012 geschorst, en ook de Iraanse president Hassan Rohani en de Turkse president Tayyip Erdogan namen niet deel aan de top. De relaties tussen Turkije en Saoedi-Arabië zijn onderkoeld sinds de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in oktober 2018, in het Saoedische consulaat in Istanboel. De Turkse delegatie in Mekka werd geleid door minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu.