Robben en Ribéry nemen afscheid van Bayern München met unieke records… in nagelkloppen en bierheffen: “Wie is Niklas Süle?”

Bayern München nam na het voorbije seizoen afscheid van twee oudgedienden: Arjen Robben en Franck Ribéry verlieten na respectievelijk 10 en 12 jaar en talloze trofeeën der Rekordmeister. Maar dat deden ze niet zonder nog een paar straffe records neer te zetten… in de ultieme Bayern Challenge. Terwijl Ribéry zijn Nederlandse ploegmaat de loef afstak in het nagelkloppen en bierkaarten vangen, stond er geen maat op Robben in het bierheffen. Alle records werden van de tabellen geveegd. “Robbery, mijn vriend”, knipoogde de Fransman. “Wie is Niklas Süle”, lachte de Nederlander. Pret gegarandeerd.