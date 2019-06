“Unieke ervaring”: met 90 km/u de Eiffeltoren naar beneden zoeven via een deathride

In Parijs kun je nog tot zondag een “unieke ervaring” beleven en de iconische Eiffeltoren afdalen via een ‘zipline’. De deathride hangt op een hoogte van 115 meter, is 800 meter lang en de rit duurt ongeveer een minuut voor je op de École militaire landt. De spetterende attractie werd door waterproducent Perrier opgetrokken om de start van Roland Garros te vieren en het evenement valt samen met de 130ste verjaardag van de Eiffeltoren. “Dit maak je maar eens in je leven mee”, klinkt het bij Perrier.